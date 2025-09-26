Tultitlán, Mex.— Comenzaron las obras de construcción del Centro de Transferencia Modal (Cetram) en la estación Prados Sur del proyecto del Tren México-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En el predio situado frente a la que es la cuarta estación del proyecto ferroviario, ya se encuentran ingenieros, obreros y maquinaria para construir la base de combis y autobuses.

A dicha infraestructura los usuarios entrarán, al salir de la estación Prados Sur del Tren México-AIFA, a través de un puente peatonal que cruzará por arriba de la avenida Recursos Hidráulicos.

En la zona de obra, la maquinaria es empleada para acondicionar el suelo y posteriormente colocar sobre la superficie el asfalto por donde circularán las unidades de transporte público, una vez que entre en operaciones el Tren México-AIFA, programado para diciembre de este 2025.

En el municipio de Tultitlán ya concluyó la construcción de las dos estaciones de pasajeros que son Cueyamil y Prados Sur. En ambas, está en proceso la obra de los respectivos Cetram.

Para el caso de Tultepec, que también tiene dos estaciones, sólo la de Los Agaves ya fue terminada y su paradero sigue en proceso de construcción. Mientras que en la estación Teyahualco, no se ha terminado la obra, al haber estado detenida por una protesta vecinal, además no tendrá Cetram.

En el municipio de Nextlalpan, la estación que lleva el mismo nombre, ya fue terminada y el Centro de Transferencia Modal sigue construyéndose a un costado de la avenida Recursos Hidráulicos, arteria vial que prácticamente conecta a todas las seis estaciones intermedias antes de llegar a la terminal en el AIFA.

La penúltima estación es Xaltocán, también situada en el municipio de Nextlalpan, donde avanza la construcción del paradero.

De las seis estaciones intermedias, en cinco habrá Cetram; y en cada una de esas ya hay labores de ejecución de los proyectos.