El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que se iniciaron 18 investigaciones administrativas internas por incidentes de posibles violaciones al protocolo de actuación policial -por ejemplo uso excesivo de la fuerza- y otras disposiciones legales, por parte de elementos de la Policía capitalina, durante la manifestación de la Generación Z, del pasado 15 de noviembre.

Detalló que en siete de esas investigaciones -incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa que cubrían la marcha- el personal de la dependencia involucrado será suspendido temporalmente hasta que concluyan las investigaciones.

Ante estos hechos, advirtió que “no se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como institución”.

Por ello, afirmó que todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados “y se buscará que la información que derive de los mismos pueda ser analizada para generar procesos de fortalecimiento institucional”, dijo.

Al respecto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, precisó que se tienen registradas dos denuncias relacionadas con periodistas agredidos durante la marcha, y se iniciaron carpetas de investigación sin detenido por estos casos.

En tanto que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que es un asunto que trata de “hacer justicia”, por lo que si hubo personas golpeadas o heridas, se tiene que determinar quién lo hizo.

“Por supuesto que esto nos disgusta que esto pase, aquí la libertad deben tenerla, totalmente, así que nos pronunciamos por la libertad de expresión, por la libertad de manifestación y por lo tanto, reprobamos la violencia”, señaló.

