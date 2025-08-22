En la Ciudad de México comenzó la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), diseñada para fortalecer los mecanismos de protección de la infancia.

El programa está dirigido a 2 mil procuradores, de los cuales 800 participarán de manera presencial y mil 200 en modalidad digital los días 21 y 22 de agosto, donde se impartirán ponencias sobre representación jurídica, el funcionamiento de los centros sociales, las estrategias de acercamiento y la canalización de la comunicación infantil.

Beatriz Rojas, titular del DIF de la Ciudad de México, afirmó que “el objetivo es fortalecer nuestras capacidades técnicas, jurídicas y operativas para mejorar la atención que brindamos”.