Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; "están en buenas condiciones", asegura Rutilio Escandón

Juez ordena cierre de Alcatraz de los Caimanes en 60 días; prohíbe al gobierno ingresar a más detenidos

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar

En la Ciudad de México comenzó la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), diseñada para fortalecer los mecanismos de protección de la infancia.

El programa está dirigido a 2 mil procuradores, de los cuales 800 participarán de manera presencial y mil 200 en modalidad digital los días 21 y 22 de agosto, donde se impartirán ponencias sobre representación jurídica, el funcionamiento de los centros sociales, las estrategias de acercamiento y la canalización de la comunicación infantil.

Beatriz Rojas, titular del DIF de la Ciudad de México, afirmó que “el objetivo es fortalecer nuestras capacidades técnicas, jurídicas y operativas para mejorar la atención que brindamos”.

