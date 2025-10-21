Decenas de negocios de la calle de Regina, en el Centro Histórico, continúan vendiendo bebidas alcohólicas en la zona de enseres en la vía pública, ofreciendo servicio y colocando anuncios publicitarios fuera del perímetro permitido, a pesar de que a partir de este sábado quedaron prohibidas estas prácticas.

Sobre la calle de Isabel La Católica y Francisco I. Madero decenas de establecimientos cuentan con sombrillas, toldos y delimitadores de colores que no están permitidos.

Este viernes la Autoridad del Centro Histórico emitió en la Gaceta Oficial las especificaciones para la colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos que vendan bebidas y alimentos preparados en el perímetro A y B de la zona patrimonial, entre las que se encuentran no vender ni consumir alcohol en estos espacios, no bloquear entradas con el mobiliario, no salirse del espacio permitido ni ofrecer servicio fuera de la zona delimitada.

Además de contar con toldos, sombrillas y delimitadores color tabaco, vino tinto, verde bosque y azul marino.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que, a pesar de estas especificaciones —que de no cumplirse se retirarán los enseres—, más de 20 establecimientos en la calle de Regina continúan vendiendo y permitiendo el consumo de alcohol en las zonas de enseres en vía pública.

Al caminar por la calle, trabajadores de estos establecimientos se acercan para ofrecer “dos mojitos o micheladas en 150, o cuatro por 400”, a pesar de que las nuevas modificaciones prohíben ofrecer servicios o productos fuera de la zona de enseres en la vía pública.

Las especificaciones también prohíben colocar extensiones del local, como cuerdas o lonas, en el mobiliario público. Sin embargo, se constató que varios locales amarran sus lonas y estructuras de lámparas, árboles y jardineras públicas.

Estos locales también tienen sus mesas, sillas y sombrillas tapando entradas y salidas de domicilios, aunque también se restringió.

En esta calle y en Francisco I. Madero e Isabel La Católica los establecimientos no cumplen con los colores permitidos (tabaco, vino tinto, verde bosque y azul marino), y en lugar de esos tienen mobiliario azul cielo, beige y blanco.

La mayoría de los establecimientos exhiben anuncios publicitarios, menús y lonas que se exceden del perímetro delimitado.