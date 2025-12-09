Más Información

La madrugada de este martes 9 de diciembre de 2025, cuerpos de emergencia atendieron un incendio registrado en el Andén 3 de la Central de Abasto, ubicada en la colonia San José, alcaldía Iztapalapa.

El siniestro fue reportado inicialmente como un incendio en el Área de Subasta, lo que movilizó de inmediato a bomberos, personal de Protección Civil y unidades de seguridad.

Al llegar al sitio, los vulcanos confirmaron que el fuego se originó en vía pública, donde una gran cantidad de tarimas y cajas de madera ardían rápidamente debido a lo combustible del material. A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni atrapadas, y que no se registraron afectaciones en establecimientos cercanos.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras para contener y sofocar las llamas, contando con el apoyo de unidades de emergencia y personal operativo de Protección Civil. Tras varios minutos de trabajo coordinado, el fuego fue controlado y se inició el proceso de enfriamiento para evitar cualquier reignición.

Asimismo, personal de seguridad resguardó la zona para facilitar las labores y mantener despejadas las vialidades internas conocidas como Subastas y Productores, que rodean el punto afectado.

