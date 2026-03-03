Más Información

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

A 100 días del Mundial, Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en Palacio Nacional

A 100 días del Mundial, Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en Palacio Nacional

Sheinbaum revisará por última vez reforma electoral para evitar contradicciones; asegura que “ahora sí ya está lista”

Sheinbaum revisará por última vez reforma electoral para evitar contradicciones; asegura que “ahora sí ya está lista”

“El Mencho”, el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

“El Mencho”, el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

EN VIVO: Continúa la escalada entre EU, Israel e Irán tras muerte de Ali Jamenei y persisten los ataques; sigue el minuto a minuto

EN VIVO: Continúa la escalada entre EU, Israel e Irán tras muerte de Ali Jamenei y persisten los ataques; sigue el minuto a minuto

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Un camión recolector de reciclaje fue incendiado la noche del lunes en calles de la colonia Valle de Luces, en la alcaldía Iztapalapa, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre la calle Rayo, casi esquina con Avenida 5 de Mayo, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras observar llamas densas y de gran tamaño que eran visibles a varias cuadras a la redonda.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó mientras la unidad se encontraba en la vía pública. Hasta el momento no se cuenta con información sobre quién o quiénes habrían provocado el incendio.

Lee también

Al lugar acudieron elementos policiales y equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para sofocar las llamas. Durante la emergencia, el fuego alcanzó un árbol cercano, que también comenzó a arder, lo que obligó a ampliar las maniobras para evitar la propagación.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio para brindar atención médica preventiva, aunque no fue necesario el traslado de ninguna persona, ya que no se reportaron heridos ni atrapados.

Asimismo, se dio aviso a personal de la Comisión Federal de Electricidad para revisar el cableado en la zona y descartar riesgos adicionales derivados del siniestro.

Lee también

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar el incendio y permanecieron en el punto realizando trabajos de enfriamiento. Las autoridades informaron que no hubo afectaciones a establecimientos cercanos y que los servicios de emergencia continuaron en el lugar para concluir las maniobras correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]