Un camión recolector de reciclaje fue incendiado la noche del lunes en calles de la colonia Valle de Luces, en la alcaldía Iztapalapa, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre la calle Rayo, casi esquina con Avenida 5 de Mayo, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras observar llamas densas y de gran tamaño que eran visibles a varias cuadras a la redonda.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó mientras la unidad se encontraba en la vía pública. Hasta el momento no se cuenta con información sobre quién o quiénes habrían provocado el incendio.

Al lugar acudieron elementos policiales y equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para sofocar las llamas. Durante la emergencia, el fuego alcanzó un árbol cercano, que también comenzó a arder, lo que obligó a ampliar las maniobras para evitar la propagación.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio para brindar atención médica preventiva, aunque no fue necesario el traslado de ninguna persona, ya que no se reportaron heridos ni atrapados.

Asimismo, se dio aviso a personal de la Comisión Federal de Electricidad para revisar el cableado en la zona y descartar riesgos adicionales derivados del siniestro.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar el incendio y permanecieron en el punto realizando trabajos de enfriamiento. Las autoridades informaron que no hubo afectaciones a establecimientos cercanos y que los servicios de emergencia continuaron en el lugar para concluir las maniobras correspondientes.

