Con una amplia variedad y exponentes de distintas regiones del país, este viernes arrancó la primera edición del Festival del Pan Dulce Mexicano, dentro de la Utopía Elena Poniatowska Amor, en la alcaldía Coyoacán.

El festival estará disponible hasta el próximo domingo 13 de septiembre en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Cerca de las 11:00 de la mañana, las titulares de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López Bayghen; y de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, encabezaron el corte de listón para inaugurar oficialmente el evento, que se celebra en el marco de la declaratoria de “Los saberes y prácticas del pan dulce tradicional” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Fue inaugurado el primer festival del pan de dulce. 11/09/2026. | Foto: Carlos Mejia / El Universal.

Además de comprar gran variedad de panes dulces, los asistentes podrán visitar una exhibición con obras de arte inspiradas en distintas piezas de pan dulce.

Tras cortar el listón inaugural, Julián Castañón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, comentó que en México hay alrededor de 2 mil 400 variedades de pan, de las cuales, más de 300 se podrán adquirir en este festival. Entre las atracciones, hay figuras elaboradas de pan, por ejemplo con forma de ajolote.

En el evento se entregó el reconocimiento como Mejor Panadero de América Latina, al mexicano Ángel Castañón.

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La Feria de Pan de Dulce se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre. 11/09/2026. | Foto: Carlos Mejia / El Universal.

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