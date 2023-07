El jefe de gobierno, Martí Batres, calificó como “impresionante” la convocatoria que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio en el Zócalo capitalino para festejar los cinco años de su triunfo electoral.

Tras firmar un acuerdo para el retiro de cables muertos, destacó que calles como 20 de noviembre, Pino Suárez y otras aledañas estaban llenas, y hubo una gran respuesta.

“El ánimo de la gente fue un ánimo muy festivo, es decir, alegre; muchos participantes vinieron incluso con ciertas características, por ejemplo, con batucadas o con zanqueros o música de la gente que vino de algunos de los estados también. Entonces, fue realmente una celebración y un evento muy impactante, muy bueno tanto en la asistencia, una asistencia que superó las expectativas que teníamos”, comentó.

En este sentido, recalcó que también fue muy importante el contenido del discurso del primer mandatario, pues se informaron cosas muy importantes, en materia social como los aumentos al salario mínimo, la universalización de la beca para personas con discapacidad, y el programa “Sembrando Vida”.

“Pero también hay una serie de cuestiones de carácter económico: la fuerza del peso frente al dólar; es la moneda, el peso, que más se ha apreciado frente al dólar. Yo no sé cada quien cómo ande con su memoria histórica, porque tenemos diferentes edades, pero desde que yo me acuerdo, desde que era niño, en todos los sexenios hubo devaluación; este es el primer sexenio en toda mi vida que yo sé que no hay devaluación del peso, al contrario, hay apreciación del peso”, subrayó.

En este sentido, comentó que, con el discurso económico del presidente, queda claro que es un gran momento para invertir en el país y que este es un dato muy importante, pues hay mucha estabilidad económica. “Se ha hablado de estabilidad económica desde hace muchos años, desde que yo recuerdo, pero nunca había habido tanta estabilidad económica como ahora”.

AMLO tiene talento para advertir situaciones políticas

El jefe de gobierno, también destacó que el presidente López Obrador tiene un enorme talento para advertir las situaciones políticas del país.

Lo anterior, al cuestionarle sobre el “destape” que el primer mandatario hizo de Xóchitl Gálvez como candidata opositora a la presidencia en 2024.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador, como todos sabemos, tiene un gran sentido político, un gran conocimiento político, un enorme talento para advertir las situaciones políticas, estamos siempre muy atentos a lo que diga en las conferencias mañaneras y claro que hay que poner atención a lo que ha dicho hoy y a lo que dice permanentemente”, comentó.

Esta mañana, López Obrador reveló que la panista fue elegida por el empresario Claudio X. González para ser la representante de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

“Decidieron en favor de la señora Xóchitl porque ellos suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo y además es, en realidad, parte de ellos, no del pueblo, si no ella forma parte de los conservadores, no de los de arriba, pero sí del mismo agrupamiento”, sostuvo el mandatario.







