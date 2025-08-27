El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que en la Línea 8 se implementó la marcha de seguridad debido a la presencia de lluvia, lo que ocasiona que el avance de los trenes sea más lento con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

A través de X, usuarios de la Línea 8 reportaron retrasos esta mañana en el servicio que va de Garibaldi a Constitución de 1917. “#L8 sin servicio, buscar alternativas”, comentó un pasajero.

Ante ello, la cuenta oficial del STC respondió: “Buen día, la circulación en la Línea 8 se mantiene lenta debido a la implementación de marcha de seguridad por presencia de lluvia. En condiciones climatológicas complicadas, como la actual, los trenes reducen su velocidad o pueden detenerse momentáneamente para hacer ajustes y garantizar tu seguridad”.

