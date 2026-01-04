Este 2026, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizará de manera simultánea la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), a través de una convocatoria única que se emitirá el próximo 15 de enero.

Para ambos ejercicios, el IECM utilizará el nuevo marco geográfico de participación ciudadana 2025, integrado por mil 851 Unidades Territoriales, de las cuales mil 764 corresponden a colonias, unidades habitacionales o fraccionamientos, 69 a pueblos y 18 a barrios originarios. También se pondrá en marcha el Catálogo de Unidades Territoriales 2025, resultado de la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, las alcaldías y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Con el fin de garantizar los derechos de poblaciones específicas, la Comisión Provisional de Votos Anticipados desarrollará acciones específicas para la emisión de la opinión anticipada de la ciudadanía residente en el extranjero, en prisión preventiva y en estado de postración.

Cabe recordar que el Presupuesto Participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación de recursos que otorga el Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de optimizar su entorno, a través de proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, así como mejoras en sus unidades territoriales.

Las COPACO son órganos de representación ciudadana conformados por nueve personas que trabajan por los intereses colectivos de una colonia o unidad territorial; se eligen cada tres años y su objetivo es ser el vínculo entre la ciudadanía y las alcaldías.

Lee también IECM convoca a consulta LGBTTTIQ+ para definir acciones afirmativas rumbo a elecciones 2026–2027

Como parte de este proceso, el pasado 17 de diciembre, el Consejo General del IECM aprobó la convocatoria para integrar los Órganos Dictaminadores de las 16 alcaldías (ODA), encargados de evaluar la viabilidad jurídica, técnica, financiera, ambiental y comunitaria de los proyectos ciudadanos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Para conocer más información sobre la convocatoria, la población puede consultar el sitio oficial del IECM.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL