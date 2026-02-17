Vecinos de la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, reportaron un fuerte olor a quemado y visibilidad de humo y una neblina gris en el ambiente.

"Desde que abres la puerta de tu casa huele muchísimo a quemado, pensé que era por otra cosa aquí cerca, y cuando salí a ver se veía todo oscuro, como café", dijo Carlos Argueta, vecino de la zona.

Señaló que el olor es como si "se hubieran quemado unas palomitas, así de fuerte".

Lee también Incendio en procesadora de residuos en Nezahualcóyotl agrava contingencia ambiental; humo afecta a la CDMX

Mientras que Fernando Nájera indicó que, al subir al séptimo piso para verificar por qué olía tanto a quemado en su casa, se percató que el cielo se veía entre "café y gris" y aseguró que hay que ver muy arriba para alcanzar a ver cielo azul.

"También cuando salí en el carro pues es imposible tener la ventana abierta porque el olor entra muy feo", señaló.

Indicó que le preocupa que ahora la contingencia ambiental activada desde este domingo por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) tardará más en suspenderse.

Lee también Se mantiene contingencia ambiental este martes; estos autos no circulan

EL UNIVERSAL constató que al interior de algunas viviendas se activó la alerta de humo proveniente de detectores personales de humo.

En la parte alta de las azoteas se ve el cielo entre gris y negro, principalmente hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y abajo el humo se puede apreciar muy cercano.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México alertó que debido al incendio en una procesadora de reciclaje dentro del sitio de disposición final de basura del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, se puede percibir olor a quemado en diversas alcaldías de la capital.

Detalló que la pluma de humo afecta los límites con Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza y el olor seguirá durante las primeras horas de la mañana de este martes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL