Este sábado 22 de marzo el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con Holograma 1 y placas par ( 2, 4, 6, 8, 0), así como para todos los autos con holograma 2 y foráneos.

Por lo que si tu automóvil termina con placas 1, 3, 5, 7 y 9 podrá circular este cuarto sábado del mes en la CDMX y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Recuerda que esta medida aplica a partir de las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas en toda la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.

Es importante destacar que esta restricción podría cambiar en caso de que aumenten los niveles de contaminación y se registre una contingencia ambiental.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los vehículos que están libres de esta limitación al tránsito son los que cuentan con los hologramas 0 y 00.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), los domingos no aplica el programa Hoy No Circula, por lo que todos los vehículos podrán transitar.

