Más Información
Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso
México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"
Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice
Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"
Este sábado 9 de agosto, el programa Hoy no Circula aplica para todos los vehículos con holograma 1, terminación de placas par, holograma 2 y foráneos.
Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.
La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.
Lee también Noemí intentó que le regresaran a su hijo Fernando
Estos autos circulan todos los días
Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.
Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.
Calendario de verificación 2025
Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.
Lee también Debatirán en CDMX la responsabilidad de los gobiernos en sistema de cuidados
Este es el Calendario de verificación vehicular 2025 en la Ciudad de México y Estado de México:
Engomado Amarillo | 5 o 6 | enero y febrero
Engomado Rosa | 7 o 8 | febrero y marzo
Engomado Rojo | 3 o 4 | marzo y abril
Engomado Verde | 1 o 2 | abril y mayo
Engomado Azul | 9 o 0 | mayo y junio
maot