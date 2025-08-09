Este sábado 9 de agosto, el programa Hoy no Circula aplica para todos los vehículos con holograma 1, terminación de placas par, holograma 2 y foráneos.

Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.

La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

Estos autos circulan todos los días

Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.

Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.

Calendario de verificación 2025

Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.

Este es el Calendario de verificación vehicular 2025 en la Ciudad de México y Estado de México:

Engomado Amarillo | 5 o 6 | enero y febrero

Engomado Rosa | 7 o 8 | febrero y marzo

Engomado Rojo | 3 o 4 | marzo y abril

Engomado Verde | 1 o 2 | abril y mayo

Engomado Azul | 9 o 0 | mayo y junio

