En el contexto de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, este domingo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezará un foro para dar a conocer los pormenores del Sistema Público de Cuidados y “para que se siga debatiendo cuál es la responsabilidad de los gobiernos hacia la liberación de los tiempos de las mujeres”, dijo Daptnhe Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres de la CDMX.

“La Ciudad de México está poniendo muchos espacios para que la gente conozca el servicio público de cuidado y para que se siga debatiendo cuál es la responsabilidad que los gobiernos hacia la liberación del tiempo de las mujeres y hacia la eliminación de esta injusticia que representa que nada más nosotras nos hagamos cargo de esas tareas que sostienen la vida”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria confió en que será una “discusión muy rica” en la que la Ciudad de México se coloca como líder en el tema, “que tiene cosas para mostrar y para ayudar y acompañar para que cada vez más en los países de nuestra región, los servicios públicos de cuidado se vayan volviendo una realidad”.

Será un foro de gobiernos locales al que se espera que acudan alcaldesas, presidentas municipales, entre otras personas gobernantes.