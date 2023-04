Hoy no circula: ¡Cuídate de las multas! Estos autos no circulan este Viernes Santo

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, el viernes 7 de abril se restringe parcialmente la circulación vehicular de las placas con terminación 9 y 0 con engomado azul de los hologramas 1 y 2, en la Megalópolis.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que los hologramas exentos de las limitaciones establecidas son con la terminación 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Todas las restricciones vehiculares del programa, tanto la semanal como la sabatina, se aplican en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, en foráneos aplica de 5:00 a 11:00 horas.

Lee también ¿Dónde ver en VIVO la 180 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2023?

¿Cómo entender el calendario hoy no circula?

El calendario del programa hoy no circula se basa en dos tipos de restricciones que se aplican semanalmente y sabatinamente, además en casos de contingencia se implementa el doble no circula, el cual será informado por la CAME.

Cualquier restricción se basa en la verificación previa del vehículo, de acuerdo al tipo de engomado, el holograma, la terminación de la placa, matrícula sin número y permiso, la restricción semanal consiste en limitar la circulación de ciertos automóviles un día a la semana.

La restricción sabatina limita el tránsito de los coches dos sábados al mes en el caso del holograma 1 y matrículas sin número o todos los sábados de mes en caso de los hologramas 2 y foráneos, esta se determinará por el tipo de vehículo y si la placa es par o impar.

Lee también Se incendia área federal de la Central de abasto, en CDMX FOTOS

¿Cómo se vincula la Verificación Vehicular con las restricciones del Hoy No Circula?

La verificación es un procedimiento que evalúa periódicamente la combustión de los automóviles para determinar los niveles de contaminación y de emisión, en cada evaluación se otorga un color de engomado y un tipo de holograma específico.

La revisión deberá realizarse cada seis meses o cada dos años dependiendo del tipo de vehículo, además los engomados y hologramas serán utilizados para restringir su circulación uno, dos o todos los sábados del mes, una vez a la semana o si quedarán exentos.

Estos serán usados como criterio en el programa Hoy no circula, en donde la limitación vehicular será en uno de los 5 días de la semana y los sábados, en caso del doble hoy no circula se determinará por los niveles de contaminación.

Lee también Cientos de elementos combaten el incendio en bodegas de la Central de Abasto: Sheinbaum

¿Cómo se asignan los hologramas a un carro a combustión?

De acuerdo a la verificación vehicular, el tipo de holograma 1, 2, 0, 00, exento y foráneo se asigna a un automóvil de acuerdo al tipo de niveles de emisión, sus años en circulación y el tipo de vehículo, el cual se debe realizar cada seis meses excepto los hologramas 00 que serán cada 2 años.

El holograma tipo exento se aplica a los coches eléctricos e híbridos, en caso del holograma 00 es para los automóviles nuevos de menos de 2 años, en el 0 se aplica a los vehículos con convertidor catalítico de tres vías, con el holograma 1 es para gasolina o gas con inyección electrónica.

En el caso de los hologramas 2 son de tipo gasolina o gas con inyección mecánica y por último los foráneos son de gas o gasolina con inyección mecánica.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss