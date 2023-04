Cientos de elementos combaten el incendio en bodegas de la Central de Abasto: Sheinbaum

Hace unos momentos de este jueves 6 de abril del 2023 se registró un gran incendio en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa, el cual está consumiendo 5 mil metros cuadrados aproximadamente.

Claudia Sheinbaum, informó sobre el despliegue de cientos de elementos para poder controlar las llamas ocasionadas en tarimas y huacales en una de las zonas de almacenamiento y de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se han evacuado a 10 personas.

Al lugar del siniestro llegaron vulcanos y aproximadamente 35 pipas de diferentes zonas de la Ciudad de México, así como cientos de elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) para sofocar el incendio.

Llegan bomberos de diferentes zonas de la Ciudad, pipas de diferentes alcaldías. Seguridad ciudadana con cientos de elementos para controlar el incendio. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 7, 2023

No hay heridos ante fuerte incendio

Por medio de sus redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinaum, informó que hasta el momento no se reporta ningún herido durante el fuego en la zona de almacenamiento de cajas.

De acuerdo con su publicación vía Twitter, la jefa de Gobierno informó que en el lugar se encuentran laborando elementos de Protección Civil, Bomberos, y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Incendio en Central de Abasto. Foto: Valente Rosas. EL UNIVERSAL

Incendio en la central de abasto. Zona de almacenamiento de cajas. Sin heridos reportados hasta ahora. Laborando @SSC_CDMX , bomberos, protección civil y SACMEX. Se encuentra en el área DG de Central de Abasto y secretaria de protección civil. En breve más información. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 7, 2023

Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó a las 8:58 por medio de su cuenta de Twitter, que se realizaron dos atenciones médicas a dos combatientes del incendio, los cuerpos de seguridad se encuentran laborando en la zona con el apoyo de 35 pipas.

En el sitio, se han realizado dos atenciones médicas a combatientes, sin ameritar traslado. Para los trabajos de sofocación, se cuenta con el apoyo de más de 35 pipas de agua por parte de @SacmexCDMX, @Bomberos_CDMX y de diferentes Alcaldías. #TrabajandoJuntos — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 7, 2023

La zona está lejana de las áreas de viviendas

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada informó que hasta el momento no tienen personas lesionadas o en peligro por el incendio que se registra esta noche en la central de abasto.

Remarcó que la zona está lejana a áreas de viviendas, por lo que no hay riesgo para las personas.

“Es una zona distante, no hay personas a su alrededor, no hay viviendas. Se está tratando ahorita de detener el fuego y pues están todos los apoyos de agua, bomberos, están combatiendo el fuego. Afortunadamente, no tenemos ninguna afectación personal”, refirió.

Con información de Laura Arana

Equipos de emergencia de @Alc_Iztapalapa laboran en coordinación con @Bomberos_CDMX y @SGIRPC_CDMX en incendio que se registra en bodega de tarimas y plásticos al interior de la @CdeAbastoCDMX, donde se evacuó a 10 personas, al momento sin lesionados. En breve más información. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 7, 2023







