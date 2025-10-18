Más Información
Este sábado 18 de octubre, el programa Hoy no Circula aplica para todos los vehículos con holograma 1 terminación de placas impar, todos los holograma 2 y foráneos.
Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.
La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.
Estos autos circulan todos los días
Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.
Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.
Calendario de verificación 2025
Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.
Engomado Amarillo | 5 o 6 | julio-agosto
Engomado Rosa | 7 o 8 | agosto-septiembre
Engomado Rojo | 3 o 4 | septiembre-octubre
Engomado Verde | 1 o 2 | octubre-noviembre
Engomado Azul | 9 o 0 | noviembre-diciembre
