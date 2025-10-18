Este sábado 18 de octubre, el programa Hoy no Circula aplica para todos los vehículos con holograma 1 terminación de placas impar, todos los holograma 2 y foráneos.

Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.

La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

Lee también Paran, otra vez, trabajos del Tren México-AIFA

No circula. Foto: captura de pantalla

Estos autos circulan todos los días

Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.

Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.

Lee también Guía para Día de Muertos en la CDMX; anuncian 414 actividades

Calendario de verificación 2025

Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.

Engomado Amarillo | 5 o 6 | julio-agosto

Engomado Rosa | 7 o 8 | agosto-septiembre

Engomado Rojo | 3 o 4 | septiembre-octubre

Engomado Verde | 1 o 2 | octubre-noviembre

Engomado Azul | 9 o 0 | noviembre-diciembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot