Tultepec, Méx.— Vecinos del ejido de Teyahualco volvieron a impedir trabajos de construcción del Tren México-AIFA en un punto que utilizan como cruce vehicular y peatonal.

Las autoridades intentaron esta semana cerrar para levantar la vía, como parte de los trabajos de renivelación. Sin embargo, los pobladores argumentaron que no tendrían por dónde salir, toda vez que no se ha construido un paso peatonal y el puente vehicular Matamoros, que también forma parte de las obras complementarias, está inconcluso.

Alberto Hernández es vecino de Teyahualco y explicó que no frenaron la totalidad de las obras que cruzan por Tultepec del proyecto ferroviario con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sólo no permitirán que les cierren el cruce que pasa por encima de las vías hasta no ver avances en el puente Matamoros y en puentes peatonales.

“No, no permitiremos que quiten el crucero por el momento, hasta que den la cara los de Comunicaciones y Transportes”, señaló Alberto, al tiempo de agregar que tuvieron programada una reunión con autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero no llegaron.

Desde finales del mes de julio de este año los vecinos del ejido de Teyahualco llegaron a un acuerdo con autoridades de la SICT y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes están a cargo de las obras del Tren México-AIFA para que el proyecto continuara y desde entonces no lo han detenido.

Sobre la construcción del puente peatonal, les informaron que este será levantado para cruzar de la avenida Doctores a la avenida Recursos Hidráulicos, a la altura de la calle Morelos, y tendrá como característica que será de escaleras y no de rampas.

“No han empezado a construir el puente peatonal y ya nos querían cerrar, porque vimos que empezaron a poner tubos para enmallar todo. Entonces lo que estamos pidiendo es que no nos dejen sin conexiones”, declaró Alberto Hernández.

Y en cuanto al puente vehicular Matamoros, recordó que lleva en proceso de construcción alrededor de tres años.