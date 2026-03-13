A menos de 100 días de la Copa Mundial de Futbol, hoteleros aseguraron que existen cuartos suficientes en la Ciudad de México para albergar a todos los visitantes.

Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), dijo que plataformas para la renta de habitaciones y departamentos han desencadenado una campaña sobre espacios para albergar a turistas.

“Hay más que suficientes cuartos de hotel, las plataformas han desatado una narrativa, otra vez a generar terror ‘abran, no regulen, porque qué tal que no hay suficiente espacio para albergar a los turistas’, eso no va pasar”.

En conferencia, Paoli Díaz aseguró que sobrarán habitaciones de hotel aunque no existiera Airbnb.

Explicó que es difícil estimar las reservas y ocupaciones en hoteles, debido a que los cuartos bloqueados de cara al Mundial no son reservas garantizadas.

“Es muy difícil hablar de reservas a estas alturas (…) ¿Por qué? Porque nadie está obligado a abrir su inventario al día de hoy y hay bloqueos por un lado, que fue materia hace unas semanas, que se tienen pero que no son reservas garantizadas, entonces el número de cuartos que se tienen bloqueados y reservados a esta fecha lo tienes que cruzar con qué tan rápido se están dando las reservas hasta adelante y cuál sea la estrategia, casi de cada hotel, de cada grupo”, añadió.

Mencionó que puede haber hoteles que no abren su inventario buscando que los precios suban y otros que buscan garantizar reservaciones desde ahora.

Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, señaló que se estima que durante la Copa Mundial, la oferta de cuartos rentados a través de plataformas en la Ciudad de México aumente.

Con información de Fabián Evaristo

