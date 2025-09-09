Un hombre presuntamente perdió la vida tras caer de puente peatonal en inmediaciones del Estadio Azteca en la alcaldía Coyoacán.

La mañana de este martes se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las inmediaciones del Estadio Azteca, luego de qué aparentemente cayera desde un puente peatonal que atraviesa Calzada de Tlalpan, en la zona de Ejidos de Santa Úrsula Coapa.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 40 años de edad y en situación prioritaria, cayó desde lo alto del puente vehicular que conecta hacia la explanada del recinto deportivo —actualmente denominado Estadio Banorte—, impactando en los carriles centrales de la vialidad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar y aseguraron la zona, colocando patrullas para desviar la circulación vehicular mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han confirmado las causas del accidente; autoridades no descartan que se haya tratado de un posible resbalón o de un hecho intencional, sin embargo, serán las investigaciones ministeriales las que determinen lo ocurrido.

El cuerpo fue retirado del sitio y trasladado al anfiteatro correspondiente, en tanto que la vialidad recuperó su flujo habitual tras varias horas de afectación.

