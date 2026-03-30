Un hombre murió tras caer desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en uno de los niveles superiores del inmueble, aparentemente con maletas, cuando por razones aún no esclarecidas se arrojó al vacío.

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La caída terminó en el área del lobby del edificio, lo que provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia y elementos de seguridad en la zona.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al sitio tras ser alertados del incidente y confirmaron el fallecimiento del hombre.

El lugar fue acordonado mientras se notificó al agente del Ministerio Público, quien inició las diligencias correspondientes y solicitó la intervención de peritos para el levantamiento del cuerpo y las investigaciones del caso.

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