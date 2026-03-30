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Un hombre murió tras caer desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, .

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en uno de los niveles superiores del inmueble, aparentemente con maletas, cuando por razones aún no esclarecidas se arrojó al vacío.

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La caída terminó en el área del lobby del edificio, lo que provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia y elementos de seguridad en la zona.

Policías de la de la Ciudad de México acudieron al sitio tras ser alertados del incidente y confirmaron el fallecimiento del hombre.

mientras se notificó al agente del Ministerio Público, quien inició las diligencias correspondientes y solicitó la intervención de peritos para el levantamiento del cuerpo y las investigaciones del caso.

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dmrr/rmlgv

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