Más Información

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Atacan a balazos a diputados de MC en Culiacán; resultan heridos tras salir del Congreso

Atacan a balazos a diputados de MC en Culiacán; resultan heridos tras salir del Congreso

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

OCESA responde al Army mexicano; niega fraude y colusión con revendedores en la venta de boletos de BTS: "no hay forma"

OCESA responde al Army mexicano; niega fraude y colusión con revendedores en la venta de boletos de BTS: "no hay forma"

FGR entregó carpeta incompleta; defensa de marineros acusados de huachicol fiscal denuncia ausencia de dos tomos

FGR entregó carpeta incompleta; defensa de marineros acusados de huachicol fiscal denuncia ausencia de dos tomos

Tlalnepantla, Méx.-Una de edad fue localizada sin vida la mañana de este miércoles al interior de su domicilio, ubicado en la unidad habitacional Tequexquináhuac, en el municipio de .

De acuerdo con los reportes oficiales, se presume que la mujer se quitó la vida dentro de la recámara de la vivienda. En el sitio se localizó un , la cual supuestamente pertenecía a su padre.

Lee también:

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y resguardaron el inmueble, en tanto se dio aviso al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el levantamiento del cuerpo y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

¿Cómo prevenir el suicidio? Estas son algunas señales

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

  • Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
  • Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
  • Hablar de ser una carga para otras personas
  • Aumentar el uso del alcohol o las drogas
  • Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
  • Dormir muy poco o demasiado
  • Aislarse o sentirse aislado
  • Exhibir ira o hablar de vengarse
  • Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]