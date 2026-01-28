Tlalnepantla, Méx.-Una joven de 22 años de edad fue localizada sin vida la mañana de este miércoles al interior de su domicilio, ubicado en la unidad habitacional Tequexquináhuac, en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con los reportes oficiales, se presume que la mujer se quitó la vida dentro de la recámara de la vivienda. En el sitio se localizó un arma de fuego, la cual supuestamente pertenecía a su padre.

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y resguardaron el inmueble, en tanto se dio aviso al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el levantamiento del cuerpo y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

¿Cómo prevenir el suicidio? Estas son algunas señales

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

