Cruces seguros, ampliación de Ecobici y mejoramiento de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) de la Ciudad de México son algunos de los proyectos que contempla realizar la administración local con el dinero recaudado por la expedición de la licencia de conducir permanente —que hasta el 16 de noviembre ascendió a 2 mil 341 millones 716 mil pesos—, dio a conocer el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el funcionario adelantó que se intervendrán 116 cruces “conflictivos”, en los que se ha detectado peligro para peatones y ciclistas, además de 66 cruces en entornos escolares.

Respecto a los 116 cruces seguros, “se van a desarrollar acciones muy puntuales para atenderlos” por medio de la implementación de sistemas semafóricos inteligentes “que permitan el tránsito de los distintos sistemas de transporte”, así como medidas de calmado de tráfico con atenuantes para reducir velocidades, y tecnologías de control, con cámaras que indiquen patrones de conflicto con sensores de velocidad, detección de vueltas prohibidas, entre otras acciones.

García Nieto dijo que se fortalecerá la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con la compra de 100 autobuses eléctricos y la creación de circuitos locales para dar servicio a pueblos y barrios originarios y en zonas de la periferia, “que es uno de los sectores menos atendidos”.