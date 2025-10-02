La alcaldía Coyoacán dio a conocer la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles, ubicados en la colonia La Candelaria, conocida como pueblo de la Candelaria.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que esta medida aplicará desde las 00:01 horas del viernes 3 de octubre, hasta las 23:59 del 5 de octubre de 2025, en dicha demarcación.

Aplicará en los establecimientos que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar.

También aplicará en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

