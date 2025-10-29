El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho informó sobre la desarticulación de un grupo delictivo vinculado al asesinato de un hombre en la plaza Miyana, en diciembre pasado.

"Tras meses de investigación e inteligencia y la colaboración entre instituciones la célula delictiva vinculada a este evento ha quedado desarticulada", aseguró.

El jefe de la Policía capitalina informó que la desarticulación se logró mediante investigaciones realizadas entre el 5 de abril y el 20 de octubre de este año, tras las cuales fueron detenidas 6 personas, incluyendo al autor material de la agresión, Edson Arturo Helio y a un probable autor intelectual.

A decir de Vázquez Camacho, la célula delictiva en cuestión sería la responsable del asesinato ocurrido el 04 de diciembre de 2024, en un restaurante de una plaza comercial ubicada en la avenida Ejército Nacional Mexicano, en la colonia Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En estas operaciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y de la Fiscalía de Justicia local, así como de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

