Tras las intensas lluvias registradas la tarde noche de ayer, usuarios de la estación Chabacano de las Líneas café y verde tienen que caminar entre goteras y el piso mojado, lo que aseguran es un riesgo para ellos.

"Aquí caminando con mucho cuidado porque el piso está muy mojado y las goteras caen, ahorita ya lo bueno que me cayó agua si no no hubiera visto que está mojado el suelo, y a mi edad una caída de esas imagínese", dijo Guadalupe Medina, de unos 65 años, mientras sube lentamente las escaleras del transbordo entre las tres Líneas.

El piso aún tiene agua, misma que gotea en las escaleras de la Línea café, y se sigue mojando por las goteras que hay en el techo.

Goteras inundan estación Chabacano; usuarios caminan con precaución por piso mojado tras lluvias. Foto: Rafael García

De igual manera, en la entrada de la Línea 9, las personas deben andar con cuidado porque la situación es la misma: el piso mojado, goteras en el techo y pequeños charcos que se hacen en las bajadas de las escaleras.

Aunque la mayoría de las personas esquiva el tramo mojado, algunos usuarios que traen audífonos o caminan usando el celular no evitan el agua y algunos están a punto de resbalarse.

Personal de limpieza del Sistema de Transporte Colectivo (STC) trapea y repliega el agua con un jalador, sin embargo, las goteras les ganan y vuelve a quedar húmedo para cuando ya secaron una parte.

LL