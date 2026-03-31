Unos dos mil trabajadores de los servicios urbanos de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) recibieron herramientas para fortalecer la atención que se brinda a los habitantes de esa área capitalina en calles, avenidas y espacios públicos.

La entrega de este nuevo equipo para todos aquellos que laboran en el mantenimiento la hizo el Janecarlo Lozano, acompañado del secretario de la Sección 6 de Parques y Jardines, Javier Gaytán Morales; la Secretaria de la Sección 5 de Obras Viales, Yolanda Montijo Herrera; del presidente de la Sección 1 de Limpia y Transporte, Hugo Alonso Ortiz.

Con los nuevas y modernas herramientas, los trabajadores podrán atender mejor y de manera directa la problemáticas como bacheo, reencarpetado, poda de árboles, reparación de fugas de agua y mejora del alumbrado público.

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En la explanada de la alcaldía se realizó el evento, en el cual Jane carlos Lozano expresó que la inversión en equipamiento responde a una visión de gobierno que prioriza el bienestar ciudadano, a través de servicios públicos eficientes, visibles y de impacto inmediato en la vida cotidiana.

Además se les dotó de camionetas para los equipos de operación, así como rompedores de piso, juegos de llaves, bombas sumergibles, motobombas y generadores eléctricos, con los que se busca atender con mayor rapidez las fugas de agua y evitar el desperdicio del líquido.

El alcalde afirmó que el cuidado del agua es un tema central en su administración, por lo que se ha conformado un equipo especializado encargado de detectar y reparar fugas en distintas colonias, con ello garantizar que el suministro llegue de manera oportuna a los hogares.

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“Somos la alcaldía que más invirtió en obra pública en la ciudad, no lo digo yo, lo dice la propia Secretaría de Finanzas. La obra pública la percibe la gente, se ve en calles iluminadas, calles bien pavimentadas, en parques públicos, en Senderos y Territorios de Paz”, aseveró.

También enumeró todo lo que se les dotó para atender todo lo relaciona con la infraestructura vial, se les dio camionetas y maquinaria pesada como pavimentadoras, compactadoras, fresadoras y aplanadoras, con las que se intensificarán los trabajos de bacheo y reencarpetado en las principales vialidades y calles secundarias.

Asimismo los trabajadores recibieron herramientas como luminarias, motosierras, escaleras, palas, mezcladoras de cemento, desmalezadoras, carretillas y fotoceldas, que permitirán avanzar en labores de poda, mantenimiento urbano y recuperación de espacios públicos.

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Estas acciones forman parte de la estrategia de Territorios de Paz, enfocada en la rehabilitación de entornos urbanos mediante senderos seguros, mejor iluminación y espacios dignos para la convivencia comunitaria.

En coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, también se reforzó la estrategia de separación de residuos sólidos con la entrega de camiones recolectores, carritos y tambos diferenciados.

El alcalde recordó que esta entrega se suma a otras realizadas previamente, donde se dotó de retroexcavadoras, pipas de agua, camiones de volteo y equipo especializado, consolidando una política de inversión constante en las áreas operativas.

En esta tercera entrega de maquinaria pesada y equipo especializado para los trabajadores de servicios urbanos, el alcalde Janecarlo Lozano reiteró que su administración apuesta por dignificar el trabajo de los servidores públicos y garantizar resultados tangibles para la ciudadanía, a través de servicios urbanos que respondan con eficacia a las necesidades reales de Gustavo A. Madero.

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