Panistas de la Ciudad de México aseguraron que, contrario a lo que asegura el gobierno capitalino, la capital del país no está preparada para el Mundial de Futbol.

Durante una conferencia de prensa, precisaron que el partido del sábado, entre México contra Portugal, dejó al descubierto deficiencias en movilidad, seguridad y protección civil que, de no atenderse, ocasionarían un colapso.

El coordinador de los diputados locales del PAN, Andrés Atayde, detalló que lo previo a la última milla fue muy caótico, pues las personas que llegaron con seis horas de anticipación al Estadio Banorte no tuvieron ningún problema para ingresar, pero quienes arribaron con dos horas de anticipación, tardaron hasta tres horas en llegar a su butaca en el estadio.