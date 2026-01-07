Más Información
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., informó que mantiene como prioridad la protección de la vida y el bienestar de los seres sintientes que permanecen en el predio de su propiedad, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, luego de la intervención realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
A través de un posicionamiento público, la Fundación señaló su disposición para colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de garantizar condiciones dignas y atención adecuada para los animales que se encontraban en el sitio.
Indicó que, a 27 días de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el resguardo de los animales en dicho predio, se han llevado a cabo diversas acciones de atención y saneamiento. Entre ellas, se realizó el censo y la evaluación médica de 759 perros y 39 gatos, quienes han recibido atención veterinaria conforme a sus respectivos padecimientos.
Asimismo, se iniciaron alrededor de 300 tratamientos veterinarios, se desparasitó al 100 por ciento de la población animal y se distribuyen diariamente 500 kilogramos de alimento de alta calidad nutricional, acompañado de medicación y cuidados permanentes.
La Fundación también informó que se ejecutaron labores inmediatas de limpieza y sanidad en el entorno, el cual calificó como insalubre, además de acondicionar superficies que evitan que los animales descansen sobre suelos húmedos y contaminados por heces, orina y la presencia de fauna nociva.
Finalmente, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., reconoció el actuar de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y de su equipo de trabajo, por intervenir de manera decidida ante lo que calificó como un grave caso de maltrato animal que fue expuesto, documentado y denunciado.
