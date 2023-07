El jefe de gobierno, Martí Batres, precisó que no se hizo una invitación pública a la develación de la escultura de La Joven de Amajac, sobre Paseo de la Reforma, para que todo saliera en orden.

Cuestionado al respecto, recordó que trataron este tema de manera muy cuidadosa hasta el último momento.

“Como ustedes saben tuvimos un tratamiento cuidadoso del tema; entonces quisimos ser cuidadosos, cuidadosos hasta el último momento. Fue para que saliera muy ordenado todo, muy bien y sin ningún contratiempo”, sostuvo.

En este sentido, recordó que tuvieron varias pláticas con las colectivas para llegar a un acuerdo sobre la convivencia de la Antimonumenta y La Joven Amajac, pero este diálogo se rompió; no obstante, al final sí se pudo dar esta convivencia.

“Nosotros quisimos continuarlos, quisimos continuar estos diálogos y llegar a acuerdo sobre la convivencia de ambas figuras, nuestro planteamiento fue no quitar a justicia, sino que convivieran en el espacio de la ex glorieta de Colón, pero ya no tuvimos disposición de la otra parte para dialogar, de todas maneras encontramos un camino para la convivencia”, aseveró.

Martí Batres subrayó que la colocación de este monumento en la ex glorieta de Colón es una antítesis del colonialismo, por lo que están contentos.

Asimismo, recalcó que en la base de esta escultura hay una placa con un Código QR para que las personas desde sus celulares puedan ver la historia de esta Joven de Amajac.

Por último, reitero que la escultura de Cristóbal Colón se irá al Museo del Virreynato, en Tepotzotlán, y que renombrarán a esta glorieta.

