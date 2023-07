Este domingo, el jefe de gobierno, Martí Batres, develó la escultura de La Joven de Amajac, en lo que antes fue la Glorieta de Colón, en Paseo de la Reforma.

Durante el evento, al que acudió el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, y otras autoridades, el mandatario de la Ciudad destacó que, después de una batalla larga y que no fue fácil, “sí se pudo, sí se pudo” colocar y develar este monumento, que es un símbolo que reivindica la historia de los vencidos en otros tiempos.

“En estos tiempos de transformación, se transforman también los símbolos, se reivindica la historia de los vencidos de otros tiempos, de los oprimidos, de los olvidados, de los desposeídos, que hoy, en estos tiempos, también comienzan a ser vencedores y vencedoras, por eso es significativo que estemos hoy aquí”, dijo.

Joven de Amajac, homenaje y una reivindicación de los pueblos: Batres

Recordó que Cristóbal Colón no descubrió América, pues ya había civilización en esta parte del mundo, pero sí abrió la puerta al la conquista y el genocidio.

“La Joven de Amajac reúne muchos símbolos de la subalternidad: es indígena, es mujer, es joven, pero, al mismo tiempo fue gobernante. La colocación de su escultura aquí, justo aquí, dentro del perímetro de lo que fue la Glorieta de Colón, es un homenaje y una reivindicación de los pueblos, de las comunidades indígenas, de los pobres, de las mujeres, es decir, de lo subalterno, de la otredad. La Joven de Amajac es un símbolo de lucha anticolonialista y antirracista”, resaltó Batres.

Precisó que fueron las comunidades indígenas de la Ciudad de México las que propusieron colocar una escultura de una mujer indígena en esta glorieta y que la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, las escuchó y respaldó desde el primer momento.

Asimismo, criticó a quienes ven con malestar, enojo y rechazo que en un lugar donde alguna vez se rindiera culto al pionero de la aventura colonialista de Europa, se erigiera un símbolo anticolonialista y antirracista.

“Hay sectores de la sociedad a los que no les molestó nunca que una avenida céntrica llevara el apellido de un sanguinario conquistador, Pedro de Alvarado, nunca les pareció raro, nunca les molestó, nunca les incomodó, lo veían como algo natural; pero que una persona indígena estuviera siendo reivindicada, homenajeada precisamente aquí, eso no lo podían asimilar, eso no lo veían como algo natural”, sostuvo.

Al respecto, Cuitláhuac García indicó que la colocación de este escultura echa para abajo dos mentiras: el descubrimiento de América, y la visión machista que pretendió olvidar o restringir a las mujeres indígenas.

"Es una figura con espíritu"

Comentó que el 1 de enero y 30 de mayo de 2021 se encontraron piezas similar de la Joven de Amajac, “lo que viene a reiterar lo que aquí se nos ha explicado por los conocedores de la antropología, de la arqueología y de nuestros pueblos originarios: la gran relevancia de las mujeres en papeles importantes de decisión”.

Samuel Alcántara, representante de la Sociedad Civil del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos del la Ciudad, comentó que la escultura colocada sobre Paseo de la Reforma es tres veces mayor a la pieza original, y está hecha en cantera de púlpito del diablo y técnica tradicional de talla directa por canteros de Chimalhuacán.

“Es una mujer gobernante del sur de la Huasteca, es una figura con espíritu, es mágica, es cosmogónica; su cara expresa firmeza y a la vez nobleza. Su corona con chalchihuites que significa ‘cosa preciosa’, de su tocado surgen dos chalchihuis, que detentan su poderío, pero con un sentido humano y de lo bello. El cuerpo es una síntesis geométrica, que la convierte en deidad y denota su posición y linaje”, resaltó.

Micaela López, Integrante del Colectivo de Mujeres de Amajac, agradeció la colocación de este monumento que significa mucho para ellas.

“Nosotras muy contentas por el reconocimiento que se nos está haciendo a nosotras, a las mujeres indígenas de la Ciudad y de todas partes del mundo que hemos estado luchando junto con muchas más mujeres”, apuntó.

