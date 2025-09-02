Tlalnepantla, Méx.- Un deslave se registró en la zona de Tequiquil, Tlalnepantla, tras la fuerte lluvia que cayó la tarde de este martes, lo que provocó la caída de tierra y lodo sobre la carretera, afectando la circulación en la zona.

Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos se trasladaron de inmediato al lugar para realizar labores de limpieza y retirar los escombros que obstruían la vía.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a vehículos, debido a que la intervención de las autoridades permitió controlar la situación antes de que se registraran accidentes mayores.

Un deslave se registró en la zona de Tequiquil, Tlalnepantla. Foto: Especial.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los automovilistas y peatones a extremar precauciones al circular por la zona afectada, mantener distancia entre vehículos y reducir la velocidad, mientras continúan los trabajos de limpieza y aseguramiento del área.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y reportar cualquier eventualidad a los números de emergencia.

Tultitlán registra encharcamientos

Tultitlán, Mex.- En diferentes puntos del municipio de Tultitlán se registran encharcamientos debido a la intensa lluvia que cae la tarde de este martes, lo que ha provocado el avance lento de vehículo y de transporte público como el Mexibús.

En diferentes puntos del municipio de Tultitlán se registran encharcamientos debido a la intensa lluvia. Foto: Especial.

Sobre la Vía José López Portillo hay anegaciones que impiden la correcta circulación de unidades vehiculares, a la altura de San Francisco Chilpan y de la Bandera.

En ambos puntos el organismo de agua APAST activó el Plan de Contingencia 2025, a fin de que el personal retire la basura acumulada en coladeras y con ello se pueda desfogar el líquido pluvial a la red de drenaje.

Automovilistas reportan intensa carga vehicular con dirección a Coacalco a consecuencia de la lluvia que ha causado que el agua rebase ya el nivel de banqueta.

La Avenida Centro Industrial, con rumbo a la colonia Izcalli del Valle y sobre el Boulevard Reforma también hay encharcamientos que mantienen la circulación lenta. Foto: Especial.

El servicio del Mexibús línea II se encuentra retrasado por los encharcamientos sobre la López Portillo, tanto en dirección a la estación Las Américas como hacia la estación La Quebrada.

Además, la Avenida Centro Industrial, con rumbo a la colonia Izcalli del Valle y sobre el Boulevard Reforma también hay encharcamientos que mantienen la circulación lenta.

Desfogan presa "El Ángulo"

Cuautitlán Izcalli, Mex.- La intensa precipitación pluvial provocó encharcamientos en diferentes vialidades, así como el desfogue controlado de la presa de "El Ángulo".

La Avenida Primero de Mayo tuvo que ser cerrada por encharcamientos a la altura de la colonia Francisco Villa, tras escurrimientos de la Presa del Gavión.

En Centro Urbano, sobre la Avenida Jorge Jiménez Cantú y Primero de Mayo, así como en la zona de Lago de Guadalupe, se reportaron encharcamientos moderados, sin afectaciones mayores, de acuerdo al gobierno municipal.

Las afectaciones se han registrado en Ejidos del Socorro, sobre la Avenida Jiménez Gallardo; en Ajusco con esquina Iztaccíhuatl; en Avenida Villa del Carbón; sobre el Boulevard del Sauce esquina 16 de Septiembre.

Además de las vialidades Guillermo González Camarena, en la Zona Industrial Cuamatla; en la Calzada de Guadalupe; San Martín Tepetlixpan; en la Avenida Quetzal, de Ejidal San Isidro, así como la Unidad Habitacional Niños Héroes y Hacienda Xalpa del fraccionamiento Hacienda del Parque.

“Ante la lluvia de esta tarde, algunas calles que estuvieron afectadas por encharcamientos fueron atendidas por personal del Gobierno municipal, la mayoría de las cuales ya están libres de agua”, informó el gobierno municipal.

