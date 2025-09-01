Toluca, Méx.— El colectivo No al Tarifazo Edomex realizó un tendedero de denuncias en el Andador Constitución para evidenciar los delitos y acciones indebidas cometidas por operadores del transporte público.

Con ello, buscaron demostrar que no es justificable el aumento de cuatro pesos a la tarifa en el transporte público que demandan los concesionarios.

Algunos de los casos señalados son de Marlene, de 21 años, quien fue atropellada en alrededores de la Central de Abastos; Lesly Andrea, de 23 años, atropellada en Tollocan y Heriberto Enríquez; Daniela, de 32 años, quien también fue víctima del transporte público en Venustiano Carranza y Aquiles Serdán.

A estos se sumaron casos de personas que sufrieron lesiones por accidentes de tránsito, pues los operadores iban utilizando el celular mientras manejaban y conducían a exceso de velocidad.

Además, denunciaron que las unidades no se encuentran en las condiciones idóneas para brindar un servicio de calidad y el recurso de las familias tampoco alcanza para sostener el aumento, ya que algunas personas deben tomar más de dos autobuses para llegar a sus centros de trabajo o escuela.

“Hay quienes invierten más de 50 pesos en transporte cuando ganan 200 pesos diarios, es decir, la cuarta parte de su salario lo invierten en un transporte de mala calidad e inseguro”, dijo Ivón Gutiérrez, integrante del colectivo.