Metrópoli | 17-08-26 | 09:40 |

La () prevé ambiente caluroso después del mediodía de este lunes 17 de agosto en la Ciudad de México.

Habrá cielo medio nublado, con aumento de nublados por la tarde. Además, se esperan intervalos de chubascos que estarán acompañados de posible y caída de granizo.

El viento será del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 26° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL

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