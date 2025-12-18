Las piñatas forman parte fundamental de las festividades decembrinas en México, en particular de las posadas, donde su uso es prácticamente imprescindible.

Durante el mes de diciembre, mercados y tianguis se inundan de estas figuras coloridas, hechas de cartón y papel, que además de adornar los espacios, marcan el comienzo del ambiente festivo previo a la Navidad.

Venta de piñatas y productos para rellenarlas en el mercado de Jamaica. Foto: Luis Camacho | El Universal

