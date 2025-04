La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se buscará, en conjunto con la industria automotriz, que las empresas puedan reducir los costos de las autopartes para evitar el mercado negro o ilegal de las piezas en la Ciudad de México.

Autoridades locales y federales realizaron un cateo en la alcaldía Iztapalapa en donde aseguraron 40 toneladas de autopartes robadas. Foto: especial

En conferencia de prensa, la mandataria recordó que la estrategia contra el robo de vehículos y autopartes, que se echó a andar de forma metropolitana con varias entidades, incluye modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles, en la que se compruebe el origen legal de las refacciones a la venta y se regulen los precios.

Lee nota completa Proyectan plan para disminuir el precio de las autopartes

Autoridades locales y federales realizaron un cateo en la alcaldía Iztapalapa en donde aseguraron 40 toneladas de autopartes robadas. Foto: especial

Regulación de precios

“Y si no presentan factura, si no presentan que fueron adquiridos legalmente, serán sancionados. De esta manera estamos regulando también los precios, porque por supuesto que allí tenemos un tema importante. Acuden a ciertos lugares en donde si no hay, si la mercancía no es legal, por supuesto que va a estar a un precio más bajo”, dijo.

Autoridades locales y federales realizaron un cateo en la alcaldía Iztapalapa en donde aseguraron 40 toneladas de autopartes robadas. Foto: especial

Lee también Cateo en Iztapalapa; aseguran 40 toneladas de autopartes robadas

Establecimientos regulados

En la edición de este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que los altos precios de las piezas de automóviles en centros autorizados han generado que los propietarios recurran al mercado negro o a las ofertas en línea, ya que los costos representan una diferencia de miles de pesos si se adquieren en establecimientos regulados.

Autoridades locales y federales realizaron un cateo en la alcaldía Iztapalapa en donde aseguraron 40 toneladas de autopartes robadas. Foto: especial

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el precio de accesorios y refacciones para vehículos se incrementó 2.6% en la primera mitad de marzo, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Lee también FOTOS: Aseguran 15 toneladas de autopartes robadas en la Cuauhtémoc tras robo a actriz en CU

Autoridades locales y federales realizaron un cateo en la alcaldía Iztapalapa en donde aseguraron 40 toneladas de autopartes robadas. Foto: especial

Venta por internet

Una revisión realizada por esta casa editorial arrojó que la computadora de un Nissan Versa o Sentra se puede encontrar hasta en 15 mil pesos en agencias automotrices, mientras que en Facebook Marketplace, entre 5 a 7 mil, dependiendo del año de la unidad. La oferta incluye un anclaje especial que consta de una reja atornillada dentro del cofre del auto, para evitar que se la vuelvan a robar; la venta e instalación se hacen a domicilio.

Lee también Aranceles a autos: Así es como el gobierno de Trump cobrará este gravamen a los vehículos importados





































































































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot