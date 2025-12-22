Más Información
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, presidieron el Desfile Conmemorativo por el Día del Policía.
Durante el acto, la mandataria capitalina expresó su agradecimiento y reconocimiento a las y los integrantes de la corporación, destacando su coraje, compromiso y vocación de servicio en la lucha contra la delincuencia, incluso cuando ello implica poner en riesgo su vida y su integridad física.
Desfile por el Día del Policía. Foto: Luis Camacho
