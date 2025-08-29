La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvo a Eriberto “N”, señalado por haber participado en el feminicidio de Paola Moreno, la joven hallada sin vida en el Canal Nacional, alcaldía Iztapalapa, el pasado 5 de agosto.

Eriberto “N” fue relacionado con el crimen en contra de la joven de 23 años porque había tenido “comportamientos violentos” y había discutido con Paola días antes de su muerte, de acuerdo con la investigación de la fiscalía capitalina.

Con lo anterior, se ejecutó una orden de aprehensión en contra del sujeto en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en espera de que un juez determine su situación legal.

El cuerpo de la joven fue localizado el martes 5 de agosto entre las aguas del Canal Nacional, a la altura de Calzada Taxqueña, en la colonia Barrio Tula, alcaldía Iztapalapa.

La familia perdió contacto con Paola desde el sábado 2 de agosto cuando se fue a trabajar.

La tarde de ayer, luego del anuncio de la detención de Eriberto “N”, la mamá de Paola, Alberta Moreno recordó a su hija como una mujer de gran corazón que la cuidó durante su tratamiento por cáncer.

“Todo el tiempo con una sonrisa cuando llegaba a mi casa, yo la verdad estoy pasando por un proceso de enfermedad de cáncer y ella se dedicó mucho a mí”, dijo.