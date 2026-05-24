A pocos días de que arranque oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, Félix Aguirre Gil, Host City Manager de la Ciudad de México, envió un enérgico oficio al procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante, denunciando un "marcado problema de piratería" que amenaza no solo la legalidad de los derechos de transmisión, sino el bienestar económico de miles de familias mexicanas.

El documento advirtió que se detectó la operación ilegal de diversas plataformas de distribución de contenidos audiovisuales que carecen de las licencias oficiales de la FIFA. Entre las señales piratas identificadas de manera preliminar en redes sociales y notas periodísticas destacan los nombres de KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, Sunset TV y PopTV, las cuales operan a través de una "infinidad de dominios apócrifos".

Más allá del fútbol: Robo de datos y fraude financiero

La preocupación de las autoridades locales y del comité organizador va más allá de la infracción de los derechos de autor. De acuerdo con el reporte entregado a la Profeco, estas plataformas clandestinas funcionan como una trampa cibernética en la que los usuarios entregan voluntariamente información personal, contraseñas y datos bancarios de alta sensibilidad para supuestamente contratar el servicio.

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"Sabemos de casos en los que ya han ocurrido fraudes o negación de prestación del servicio supuestamente contratado, incluso robo de datos personales, sin que las personas puedan reclamar o exigir la reposición del dinero", señaló Aguirre Gil en el escrito, y enfatizó que esta situación vulnera de forma irreversible la economía de los consumidores de cara al torneo que se celebrará el 11 de junio.

Exigen campaña informativa nacional

Ante el inminente riesgo de fraudes masivos, la gerencia de la sede de Ciudad de México solicitó formalmente a la Profeco instrumentar una campaña informativa urgente. El objetivo prioritario es alertar a la población sobre los riesgos de seguridad digital que corren al alojar estas aplicaciones o ingresar a sus sitios web desde sus dispositivos móviles y computadoras.

La gravedad del asunto escaló a los niveles más altos de la organización del torneo. El oficio fue enviado con copia de conocimiento a figuras clave como Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial; Idris Rodríguez Zapata, subprocurador de Telecomunicaciones de Profeco; Jurgen Mainka Ruiz, director general de la Oficina de FIFA en México; y Ana Barreda Luna, directora de Comunicación de la Oficina de FIFA.

Hasta el momento, se espera que en los próximos días la Profeco emita un pronunciamiento oficial y las recomendaciones pertinentes para que la afición mexicana pueda disfrutar del máximo evento futbolístico de forma segura y legal.

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