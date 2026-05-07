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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, por omisiones en la desaparición y búsqueda de la víctima, en cumplimiento de la Recomendación 09/2025 de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM).

“Comparezco ante ustedes para ofrecerles una disculpa por las violaciones a sus derechos humanos derivadas de la falta de actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que represento. Lo hago con respeto, responsabilidad institucional y el firme compromiso que la aceptación de este instrumento y esta disculpa constituyan una garantía de no repetición de los hechos que vivieron”, dijo el coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos de la FGJ, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano.

Julio César desapareció en 2021; en enero de 2024, su cuerpo fue encontrado; 11 meses después, la familia supo del paradero de su hijo.

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