Familiares y amigos de Karla, Gael y Gabriela, jóvenes asesinados en 2024 dentro de su domicilio en la colonia Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero, realizaron un bloqueo sobre avenida Eduardo Molina para exigir justicia y evitar la posible liberación del presunto responsable.

La manifestación se lleva a cabo en el cruce con San Juan de Aragón, donde los inconformes cerraron la circulación únicamente en dirección hacia Talisman. Además, impiden el paso de unidades del Metrobús, lo que ha generado afectaciones al servicio y al tránsito en la zona.

De acuerdo con los manifestantes, el sujeto señalado por el crimen fue detenido seis meses después de los hechos y posteriormente ingresado a un penal. Sin embargo, señalaron que este año la jueza que lleva el caso podría otorgarle la libertad al argumentar presuntas violaciones a sus derechos durante el proceso.

Ante esta situación, los familiares y amigos de las víctimas decidieron salir a las calles para exigir que el acusado permanezca en prisión y que el caso no quede impune.

afcl