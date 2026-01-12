Más Información

La noche del sábado, un hombre murió y su hijo resultó herido en Los Reyes, en la , luego de que la canasta del juego mecánico Tazas locas en una instalada en la calle se desprendió presuntamente por estar mal colocada.

Javier Torres e Isaac, padre e hijo, salieron volando junto a la estructura, el hombre de 40 años se golpeó fuertemente en la cabeza y el menor de 11 años resultó también lesionado.

De inmediato los servicios de emergencia fueron solicitados por los familiares de los lesionados, quienes acudieron a la esquina de Eje 10 Sur y Plaza de Los Reyes para atenderlos.

También llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes de inmediato aseguraron al operador del juego mecánico y acordonaron la zona.

Aunque Javier fue llevado a un hospital para su atención médica de urgencia, poco después fue declarado muerto. Mientras que su hijo se reporta como delicado, pero estable.

Pese al incidente, la feria siguió operando.

El responsable fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades sobre la muerte del padre de familia.

