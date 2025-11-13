El policía Brandon López Solís, quien el pasado 11 de noviembre fue baleado en la cabeza al enfrentar a ladrones en una tienda en la alcaldía Gustavo A. Madero, murió la noche de este jueves mientras recibía atención médica en un hospital.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, confirmó el deceso y aseguró que este hecho no quedará impune.

"Este lamentable hecho no será olvidado y todos los responsables serán llevados ante la justicia. El valor y la vocación de servicio de Brandon serán ejemplo para todas y todos los servidores públicos que conformamos esta institución", compartió en un mensaje.

Asimismo, se informó que la SSC brinda apoyo legal y psicológico a los familiares del policía tercero, además de garantizar las prestaciones que corresponden conforme a lo establecido.

La Policía de la Ciudad de México trabaja con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para identificar a los responsables de la muerte de López Solís, se aseguró.

