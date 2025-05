Una nueva falla se reportó la tarde de este jueves en la Línea B del Metro. Alrededor de las 18:00 horas se registró un apagón en algunas estaciones y retrasos en el paso de los convoyes de hasta 20 minutos, según denunciaron usuarios a través de videos que se difundieron en redes sociales.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se realizó la revisión del suministro eléctrico de la línea, donde técnicos de instalaciones eléctricas del Metro efectuaron ajustes, por lo que se restableció la electricidad para la tracción de los trenes, así como para el alumbrado de las estaciones que integran la línea que corre de Ciudad Azteca a Buenavista.

Este incidente se registra luego de que la tarde-noche del miércoles se suspendiera el servicio en esta línea, debido a fallas en el sistema de vías, por lo que el tramo Deportivo Oceanía-Bosque de Aragón fue cerrado; la reparación incluyó cambio de balasto y durmientes.

El jueves por la mañana, la Línea B presentó alta afluencia. Algunos usuarios, ya en el tren, se preguntaban si el servicio era continuo, pues ninguna autoridad informó que estaba normalizado el trayecto de Ciudad Azteca a Buenavista, después de la suspensión del servicio la noche anterior.

“El tren frena y frena, es incómodo. La mayoría del tiempo va lleno”, indicó Mónica, usuaria de la Línea B del Metro.

Trasladarse por la Línea B implica invertir un tiempo promedio de una hora a hora y media de Ciudad Azteca a Buenavista.

Quien tenga suerte podrá ir sentado, y quien no, lo pasará de pie soportando el frenado continuo de los convoyes y los tiempos de espera que se realizan entre cada estación.

“Las autoridades no informaron qué hicieron o cuál fue la causa [de la suspensión la noche del miércoles], sólo confiamos en que haya quedado bien, porque es una línea que mueve mucha gente que venimos del Estado de México”, indicó Antonio.

“Hay videos que se observa que la vía está chueca, pero hoy no dijeron nada más, sólo que el servicio era continuo. Y pues para variar como siempre, lleno y lento”, señaló César, pasajero.

Durante el recorrido, una pasajera narró que venía en el convoy que el miércoles fue desalojado.

“Tomé la Línea B a partir de San Lázaro, pasaban de las cuatro de la tarde, iba lento el tren, pero nada fuera de lo habitual hasta Oceanía, ahí demoramos más de 20 minutos en la estación. Como me desesperé pregunté por red social al Metro qué pasaba en la línea, y me dijeron que estaban haciendo revisión de vías y que por eso la marcha era lenta. Después nos pidieron desalojar los vagones y el personal del Metro comentó que ya no iba a haber servicio”, compartió Maricruz.