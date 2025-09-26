Más Información
La Línea 2 del Cablebús presenta falla en sistema eléctrico y operan cuatro de siete estaciones.
Cablebús informó que por revisión del sistema de comunicación derivado de variación de voltaje, hay servicio provisional de Xalpa a Santa Marta.
“Trabajamos para restablecer servicio de Constitución de 1917 a Xalpa”.
Las estaciones que no operan son Constitución de 1917, Lomas de Buenavista y Quetzalcóatl .
El tramo que presta servicio son las estaciones Xalpa, Lomas de la estancia, San Miguel Teotongo y Santa Marta.
La falla se originó a las 16:18 horas derivado de variación de voltaje, por lo que hay servicio provisional de Xalpa a Santa Marta, sin embargo, no prestan apoyo unidades de RTP.
