Sheinbaum prevé que en una hora esté restablecida la electricidad en la península de Yucatán; continúan trabajos de la CFE

Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

EU alista revocación de visa a Petro tras encabezar protesta contra Netanyahu; "incitó a la violencia", acusa

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

La Línea 2 del presenta y operan cuatro de siete estaciones.

Cablebús informó que por revisión del derivado de variación de voltaje, hay servicio provisional de Xalpa a Santa Marta.

“Trabajamos para restablecer servicio de Constitución de 1917 a Xalpa”.

Las estaciones que no operan son Constitución de 1917, Lomas de Buenavista y Quetzalcóatl .

El tramo que presta servicio son las estaciones Xalpa, Lomas de la estancia, San Miguel Teotongo y Santa Marta.

La falla se originó a las 16:18 horas derivado de variación de voltaje, por lo que hay servicio provisional de Xalpa a Santa Marta, sin embargo, no prestan apoyo unidades de RTP.

