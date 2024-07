A dos semanas de que vecinos de las colonias Cuchilla del Tesoro, CTM Aragón y Narciso Bassols bloquearan Avenida 602, en la alcaldía Gustavo A Madero, para exigir el cambio de ducto de turbosina que pasa por Avenida 604, en el cual se realizaron tres tomas clandestinas de este producto, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, dijo que ya se están realizando los estudios para saber en qué punto va a entrar y a salir el tramo de este nuevo ducto, que se colocará a 25 metros de profundidad del suelo.

“Están haciendo en este momento los estudios para saber en qué punto van a entrar y en qué punto van a salir, un mes teníamos desde la semana pasada para ver el tema de entrada y salida”, dijo la titular de la SGIRPC.

Sumado a este mes de planificación, Urzúa dijo que el proyecto tardará tres meses más para colocación del mismo, por lo que “en cuatro meses esto va a estar listo y sin ningún olor”.

Hace dos semanas, el director de Pemex Logística, Javier González del Villar, dijo que se colocará un tramo nuevo de cinco kilómetros (de los 27 que componen a este tubo) del ducto de turbosina que fue huachicoleado, pero que se pretende hacer el reemplazamiento total de la estructura.

Myriam Urzúa indicó que no será necesario abrir el camellón, pues el ducto se colocará a 25 metros de profundidad, con el fin de que no vuelvan a utilizar este tramo como toma clandestina de turbosina.

“Para la instalación del tubo no es que se vaya a abrir el camellón, sino que hay una maquinaria muy especializada que va a entrar con el nuevo tubo hasta 25 metros”, señaló.

Respecto a las tres tomas clandestinas ubicadas y clausuradas en mayo pasado, así como las otras dos que ya estaban listas para entrar en operación, dijo que ya no hay riesgo de ser abiertas otra vez.

“Ya no tiene ningún riesgo porque ya no está fluyendo el producto, ya que no hay fuga de producto, pues ya está totalmente sellado, se le pone un capuchón y este se sella”, afirmó la funcionaria.

