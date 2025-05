A dos días del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la mandataria advirtió que no se cambiará la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, a la que calificó como sólida y que ha dado resultados.

“La Ciudad de México va a continuar con esta estrategia sólida en seguridad, que ya ha dado resultados”, afirmó.

“Tenemos en la Ciudad de México una estrategia de seguridad sólida, que no es nueva, que ha dado resultados, y que actualmente en mi gobierno también ha dado resultados”, expresó.

En conferencia, afirmó que este “lamentablemente hecho” se dio en un contexto de descenso de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto en la Ciudad, a la vez que aumenta la eficacia contra la impunidad ante ese tipo de delitos.

“Esto es muy importante, se da en medio de un descenso de los homicidios y de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, por un lado, disminución de delitos y, por otro lado, el aumento de la efectividad de la lucha contra la impunidad”, precisó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno mostró gráficas en las que se da cuenta que entre enero y abril de este año hubo una reducción de 49.15% en cuanto a los homicidios dolosos respecto a 2019, así como de 8.8% en comparación con los primeros cuatro meses de 2024.

Con estos datos, aseveró que la estrategia de seguridad es sólida, fuerte e interinstitucional.

“La estrategia de seguridad en la Ciudad de México es una estrategia que es sólida, es fuerte, es interinstitucional. Lo que aconteció es lamentable, el acontecimiento de esta semana, pero justamente no significa como algunos que he visto que han publicado o hablado de un aumento de inseguridad, que ante la ola de homicidios que la Ciudad tiene. ¡No!”, enfatizó.

“Se resolverá el caso”

Brugada dijo que el ataque directo en el que fallecieron dos de sus colaboradores más cercanos “es un hecho sumamente lamentable. La Ciudad de México va a resolver este caso”, sentenció.

“Lo que sí debe quedar claro es que no va a haber impunidad en este y en los demás casos, que como he demostrado, se está trabajando mucho. Con el mismo rigor que en los demás casos, para que no haya impunidad”, recalcó.

Comentó que el hecho del pasado martes “influye mucho” en la percepción de la ciudadanía, pero se trabajará en ello con los resultados que den las investigaciones.

“Entonces, este es el punto principal, quiero dejarlo muy claro, porque pareciera que no es así. Por supuesto que este asunto influye mucho en la percepción, y eso vamos a combatirlo, sobre todo teniendo resultados en las investigaciones.

“No tenemos por qué estar especulando. Vamos a esperar los resultados para poder hacer los análisis correspondientes”, reiteró.

“Me siento segura”

Brugada Molina descartó amenazas en su contra o a su equipo, y aseguró que continuará con su trabajo como lo ha hecho hasta ahora, sin abandonar los programas de su administración que implican contacto cercano con la gente, como son el Zócalo Ciudadano y el recorrido de las calles a pie como el Casa por Casa, que realiza cada martes y jueves en distintas colonias de la capital junto con integrantes de su gabinete.

“¿Si me siento segura? Sí, yo voy a continuar. De ninguna manera voy a cambiar mi trabajo y lo que estamos haciendo, no sólo mi persona, sino todo el Gobierno de la Ciudad va a continuar con todos los programas, el de Casa por Casa, el de Zócalo Ciudadano y muchos más que nos vinculan directamente con la ciudadanía, no vamos a abandonar ninguno de estos programas”, recalcó la mandataria.