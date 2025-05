Esta mañana se dio a conocer que dos colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron asesinados mientras estaban en un auto particular cercano a la estación Xola del Metro en Calzada Tlalpan.

Las víctimas fueron identificadas como Ximena Guzmán, quien era secretaria particular de Brugada y José Muñoz, coordinador general de asesores de la mandataria capitalina.

Los primeros reportes señalaban que dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego y se dieron la fuga, uno de ellos en el vehículo en el que llegaron y el otro ingresó al Metro.

Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del gobierno de la CDMX asesinados en Calzada de Tlalpan. Foto: Especial

En redes sociales surgió el video del momento exacto de los hechos, en donde se observa cómo un hombre con arma en mano, se aproxima al automóvil y abre fuego para posteriormente huir de la escena.

Momentos más tarde, las autoridades localizaron la motocicleta presuntamente usada a solo 240 metros del lugar de los hechos, mientras que después, autoridades encontraron una camioneta con placas de Querétaro, en una colonia de la alcaldía Iztacalco.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada dio una conferencia de prensa minutos antes del medio día, en donde, además de lamentar el asesinato de sus colaboradores, aseguró que su gobierno "luchará de manera implacable contra la inseguridad".

Momento del ataque a los colaboradores cercanos de Clara Brugada; fuentes periciales confirman a @El_Universal_Mx la veracidad del video, tomado de una cámara de seguridad. pic.twitter.com/4KeZA2MWSQ — Mario Andrés Landeros (@AndresLanderos) May 20, 2025

Presuntos implicados habrían huido a Iztapalapa

Minutos después de las 18:00 horas, las autoridades capitalinas y federales comenzaron con el rastreo de la ruta de escape de los presuntos implicados hasta la alcaldía Iztapalapa, además de que analizan la presunta participación de un tercer vehículo.

De acuerdo con las investigaciones, los involucrados llegaron a inmediaciones de Constitución de 1917, tras abandonar las unidades utilizadas en el crimen, una camioneta Nissan Kicks azul y la motocicleta negra con placas de Querétaro.

Dichos vehículos fueron asegurados por las autoridades, la motocicleta en donde escapó el único autor material, fue hallada en la calle Rubén Darío 55 en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez.

Unidades utilizadas en asesinato de secretaria particular y asesor de Clara Brugada (20/05/2025). Foto: Especial

Clara Brugada y Claudia Sheinbaum se pronuncian

Luego de los sucesos, Clara Brugada concedió una conferencia de prensa en la que lamentó el suceso y garantizó a los capitalinos que su gobiernos continuará la lucha contra la inseguridad.

“Me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad”, dijo.

Por otro lado, la presidenta, Claudia Sheinbaum dijo que no habían amenazas en contra de los funcionarios públicos, además, exhortó a medios y ciudadanos a no especular sobre el tema.

"Yo creo que no hay que especular, no tenemos conocimiento, son personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, no usan ni siquiera vigilancia, nada, son compañeros. Y hay que ver la investigación para poder conocer cuál es la causa y apoyar en todo momento", comentó.

Autoridades ya investigan

Durante la conferencia de prensa de Brugada, afirmó que la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron las investigaciones del homicidio.

Ambas instituciones aseguraron que trabajan en diversas líneas de investigación, además de confirmar que mantienen una estrecha coordinación para el desarrollo del caso.

Asimismo, Sheinbaum detalló que el secretario de Seguridad, Omar García Hurfuch estará en contacto "permanente" sobre el caso.

Comunicado de la SSC y la Fiscalía de la CDMX sobre investigación de asesinato de la secretaria particular y asesor de Clara Brugada (20/05/2025). Foto: Especial

Lamentan los hechos

Diversos funcionarios han expresado sus condolencias a familiares, amigos y gobierno de la CDMX, entre ellos se encuentra Rosa Icela Rodríguez, Fernández Noroña, María Luisa Alcalde, Xóchitl Gálvez, Marcelo Ebrard, Delfina Gómez, entro otros.

Clara Brugada también les dedicó un mensaje a través de redes sociales, rememorando su pasado en el equipo: “Me siento profundamente triste por la pérdida de Ximena y de Pepe. Con ellos compartí muchos años de anhelos y luchas por transformar, primero Iztapalapa, y ahora nuestra gran ciudad", publicó junto a una foto de ambos funcionarios.

Ximena y José son velados

Esta noche, los cuerpos de Ximena Guzmán y José Muñoz son velados en la agencia funeraria Gayosso de Sullivan, hasta donde han llegado funcionarios de todos los órdenes de gobierno.

Me siento profundamente triste por la pérdida de Ximena y de Pepe. Con ellos compartí muchos años de anhelos y luchas por transformar, primero Iztapalapa, y ahora nuestra gran ciudad. Ximena era una mujer maravillosa, incansable, muy buena. A Pepe lo traté casi desde niño, una de… pic.twitter.com/OYJlk2XaU9 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 20, 2025

