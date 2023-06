La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Ciudad de México, el documento en el que solicita la separación definitiva del cargo que desempeña desde diciembre de 2018 tras haber sido electa.

En el texto con fecha del 12 de junio, la mandataria capitalina explica que ha decidido separarse del "honroso cargo" de Jefa de Gobierno a partir del próximo viernes 16 de junio.

"En razón de que participaré en el proceso para elegir a la persona que coordinará la defensa de la transformación de nuestro país", se lee en el texto.

En el documento dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Fausto Zamorano, Sheinbaum Pardo solicitó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) convoque a sesión extraordinaria para su aprobación.

A su vez, en el texto, la mandataria agradeció a la Ciudad de México por permitirle servir en este cargo.

"Con la satisfacción del deber cumplido al tener la oportunidad de dedicar mi vida en cuerpo y alma para ejercer el cargo que me fue encomendado, gobernando para todas y todos, pero en especial para los que menos tienen. Siempre bajo los principios de 'no robar', 'no mentir' y 'no traicionar al pueblo'", apuntó.

Documiento para separación del cargo a Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

Congreso de CDMX enlista en orden del día solicitud de Sheinbaum

El Congreso de la Ciudad de México, enlistó en su orden del día de este miércoles 14 de junio, la solicitud que envió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para separarse del cargo, para contender en la encuesta interna de Morena rumbo a las elecciones de 2024.

Con 12 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el orden del día que incluye este punto, el cual será discutido durante la sesión de la Comisión Permanente de mañana.

Entre los diputados que emitieron su voto a favor estuvieron la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila; el préstamo, Ernesto Alarcón; el coordinador de la bancada del PRD, Víctor Hugo Lobo Román; el perredista Jorge Gaviño; la morenista Lourdes Paz; y el diputado del PVEM, Jesús Sesma.

Se prevé que esta noche, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comience el diálogo para elegir a la o el sustituto de la mandataria capitalina, una vez que se retire del cargo, el próximo viernes 16 de junio.

Será en la sesión de mañana cuando el Congreso convoque a una sesión extraordinaria para dar continuidad a este asunto.







