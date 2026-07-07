La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 7 de julio se tiene prevista una movilización de la Asamblea Interuniversitaria por Palestina en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para organizar el plan de acción a seguir en contra de los proyectos de ultraderecha que han apoyado al sionismo, la compra de armamento y que mantienen acuerdos económicos con Israel.

El Congreso LGBTTTIQ+ realizará un mitin a las 17 horas, en las instalaciones de la Secretaría de Marina, en la alcaldía Coyoacán, para exigir respeto, dignidad y justicia para un trabajador de la Secretaría de Marina, originario del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, que sufre discriminación por su preferencia sexual.

El comité de personas buscadoras Hasta Encontrarles realizará un mitin a las 17:30 horas, en el marco de la "Vigésima Sexta Reunión de la Comisión Especial de Búsqueda", para exigir que se dé a conocer el seguimiento del caso de la desaparición forzada de dos luchadores sociales, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en el estado de Oaxaca.

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El Movimiento Regeneración Sindical llevará a cabo se manifestará a lo largo del día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, donde establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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